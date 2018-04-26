Гомеш согласовал с "Барселоной" свое будущее

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Гомеш согласовал с "Барселоной" свое будущееПолузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш согласовал с руководством клубом свое будущее.

Так, по сведениям sport.es, представители 24-летнего хавбеке на встрече с первыми лицами "сине-гранатовых" пришли к выводу, что лучшим вариантом для всех сторон в сложившейся ситуации будет смена команды португальцем. Приоритетным для игрока будет переезд в английскую Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне Андре Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" назвала трансферную стоимость Диня. | soccernews.ru

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