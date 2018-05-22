Гомеш уже забрал свои вещи из раздевалки тренировочного комплекса "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш покинет свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 24-летний хавбек уже забрал свои вещи из раздевалки тренировочного комплекса "сине-гранатовых". Предпочтительным местом продолжения своей карьеры португалец выбрал английскую Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определила Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru