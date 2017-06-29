Гомис перешел в "Галатасарай"

Французский нападающий "Суонси" Бафетимби Гомис стал игроком "Галатасарая", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Условия личного контракта не разглашаются.

31-летний Гомис выступал за "Суонси" с 2014 года, провел за клуб 71 матч и забил 17 голов. Сдавался в аренду "Марселю". Ранее играл за "Сент-Этьен", "Труа" и "Лион". За сборную Франции сыграл 12 поединков и забил 3 мяча. Обладатель Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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