Гомис перешел в "Галатасарай"

Теги галатасарайсуонси ситибафетимби гомис

Гомис перешел в "Галатасарай"

Французский нападающий "Суонси" Бафетимби Гомис стал игроком "Галатасарая", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Условия личного контракта не разглашаются.

31-летний Гомис выступал за "Суонси" с 2014 года, провел за клуб 71 матч и забил 17 голов. Сдавался в аренду "Марселю". Ранее играл за "Сент-Этьен", "Труа" и "Лион". За сборную Франции сыграл 12 поединков и забил 3 мяча. Обладатель Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро. 

Не пропустите: Бельханда стал игроком "Галатасарая". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов