Гомис перейдет в "Галатасарай"

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Гомис перейдет в "Галатасарай"

Форвард "Суонси" Бафетимби Гомис перейдет в "Галатасарай", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист уже заключил с турецким клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составит 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Гомис играл в аренде за "Марсель", где сыграл 34 матча и отметился 21 голом.

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