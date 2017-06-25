Форвард "Суонси" Бафетимби Гомис перейдет в "Галатасарай", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист уже заключил с турецким клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составит 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Гомис играл в аренде за "Марсель", где сыграл 34 матча и отметился 21 голом.

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