Гомис стал игроком "Галатасарая"

Форвард "Суонси" Бафетимби Гомис перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом трехлетний контракт. Стоимость сделки составила 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Гомис провел 34 матча за "Марсель", где он выступал на правах аренды, и отметился 21 забитым голом.

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