Гомис: "Я потерял сознание из-за стресса"



Французский нападающий "Галатасарая" Бафетимби Гомис рассказал, почему он упал в обморок в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" (1:2).

"Подобное иногда случается со мной. Обмороки связаны со стрессом", - цитирует Гомиса Sport1.de.

В этом поединке форвард потерял сознание на 7-й минуте матча, но через некоторое время пришел в себя смог продолжить игру.

Стоит отметить, что ранее француз уже уже терял сознание на поле, когда выступал за "Лион" и "Суонси".

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