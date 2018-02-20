Гомис: "Я потерял сознание из-за стресса"
Французский нападающий "Галатасарая" Бафетимби Гомис рассказал, почему он упал в обморок в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши" (1:2).
"Подобное иногда случается со мной. Обмороки связаны со стрессом", - цитирует Гомиса Sport1.de.
В этом поединке форвард потерял сознание на 7-й минуте матча, но через некоторое время пришел в себя смог продолжить игру.
Стоит отметить, что ранее француз уже уже терял сознание на поле, когда выступал за "Лион" и "Суонси".
Не пропустите: Нападающий "Галатасарая" Гомис потерял сознание во время матча, но сумел вернуться в игру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|22
|46
|2
|Галатасарай
|22
|44
|3
|Фенербахче
|22
|44
|4
|Бешикташ
|22
|41
|5
|Кайсериспор
|22
|35
|6
|Сивасспор
|22
|34
|7
|Трабзонспор
|22
|33
|8
|Гёзтепе АС Измир
|22
|33
|9
|Касимпаса
|22
|29
|10
|Малатия Беледийеспор
|22
|28
|11
|Бурсаспор
|22
|27
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|22
|27
|13
|Генчлербирлиги
|22
|25
|14
|Антальяспор
|22
|24
|15
|Коньяспор
|22
|21
|16
|Аланьяспор
|22
|21
|17
|Османлыспор
|22
|19
|18
|Карабюкспор
|22
|12