Гоналон перейдет в "Рому"

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Гоналон перейдет в "Рому"

Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон станет игроком "Ромы", сообщает OL Groupe.

По информации ресурса, "волкам" трансфер обойдется в 5 миллионов евро. Сообщается, что официально переход будет оформлен 10 июля.

В минувшем сезоне Гоналон сыграл за "Лион" 45 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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