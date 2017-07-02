Гоналон прилетел в Рим, чтобы пройти медобследование



Полузащитник "Лиона" Максим Гоналон прибыл в Рим, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, завтра футболист пройдет медицинское обследование в клинике Villa Stuart. Если все будет в порядке, то хавбек станет игроком "Ромы".

Фото: Гоналон в Риме.

Сумма трансфера 28-летнего хавбека составит пять миллионов евро.

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