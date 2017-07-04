Гоналон: "Я понял, что Серия А очень сложна, когда сыграл несколько игр с итальянскими клубами"

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Гоналон: "Я понял, что Серия А очень сложна, когда сыграл несколько игр с итальянскими клубами"

Хавбек Максим Гоналон прокомментировал свой переход в "Рому".

"Прежде всего я очень горжусь тем, что оказался здесь, в этом клубе, который является одним из лучших в Италии. Я горжусь и благодарен "Роме" за шанс. Я уважаю историю клуба и хочу выигрывать титулы с "Ромой", чтобы доказать, что я кое-что умею. Всё, что происходит в "Роме" в последнее время, убедило меня согласиться перейти сюда. Я играл против "Ромы" в Лиге Европы и имел возможность убедиться в силе этой команды.

Это правда, что я провёл 17 лет в "Лионе", но, к счастью, сегодня я перешёл в "Рому", команду очень высокого уровня. Я понял, что Серия А очень сложна, когда сыграл несколько матчей с итальянскими клубами. В Серии А много техничных футболистов. Поэтому я захотел открыть для себя именно этот чемпионат. Я чувствую, что он мне подойдёт" - приводит слова Гоналона официальный сайт клуба.

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