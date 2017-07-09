Гоналон: "Я рад перейти в "Рому", у нее лучшая полузащита в Италии"

Новичок "Ромы" Максим Гоналон поделился впечатлениями от своего перехода в итальянский клуб.

"Я очень рад перейти в "Рому", это классный клуб. Я общался с главным тренером Эусебио Ди Франческо, он доверяет мне. Теперь необходимо оправдать его доверие. Я намерен показать свои лучшие качества. Отобрать скудетто у "Ювентуса" сложно, но "Рома" также очень сильна. Я считаю, что "Рома" обладает лучшей полузащитой в Италии. Мы способны на многое", - приводит слова Гоналона Football Italia.

Напомним, что 28-летний Гоналон перешел в "Рому" из "Лиона" за 5 миллионов евро.

Не пропустите: Руй станет игроком "Наполи". | http://soccernews.ru