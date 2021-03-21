Гончаренко 22 марта попрощается с командой

Теги виктор гончаренкоивица оличцска москва

Гончаренко 22 марта попрощается с командойФото: Твиттер @pfc_cska
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко больше не будет работать с командой, сообщает Metaratings.ru.

По информации источников, белорусский специалист завтра, 22 марта попрощается с игроками и персоналом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА возглавит Ивица Олич. Он уже подписал контракт до лета 2022 года. В понедельник хорват получит рабочую визу в России.

Ожидается, что первое занятие Олич проведет с футболистами во вторник, 23 марта, после представления его команде. 

Олич работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии. Вместе они завоевали серебряные медали на ЧМ-2018 в России. Самостоятельного опыта работы главным тренером у Олича нет.

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