Гончаренко 22 марта попрощается с командой
Фото: Твиттер @pfc_cska
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко больше не будет работать с командой, сообщает Metaratings.ru.
По информации источников, белорусский специалист завтра, 22 марта попрощается с игроками и персоналом.
Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА возглавит Ивица Олич. Он уже подписал контракт до лета 2022 года. В понедельник хорват получит рабочую визу в России.
Ожидается, что первое занятие Олич проведет с футболистами во вторник, 23 марта, после представления его команде.
Олич работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии. Вместе они завоевали серебряные медали на ЧМ-2018 в России. Самостоятельного опыта работы главным тренером у Олича нет.
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