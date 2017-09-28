Гончаренко: "Акинфеев позволил нам сохранить лицо"

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Гончаренко: "Акинфеев позволил нам сохранить лицо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Нас даже не надломил, а развалил первый пропущенный гол. Самое тяжёлое в этой ситуации - то, о чём говорили с командой, то и произошло. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Понятно, что нам было сложно играть в таком ритме, как "МЮ". Мы впервые за долгое время столкнулись с таким ритмом. Акинфеев позволил нам сохранить лицо. Он во многих моментах нас выручил. А так, тяжело противостоять сопернику в таком ритме. Плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. С помощью замен удалось немного воссоздать баланс, но после того, как счёт стал крупным, соперник сбросил обороты" - сказал Гончаренко.

Не пропустите видеообзор матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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