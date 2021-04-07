Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара" (видео)
Фото: Твиттер @FCKrasnodar
Новый главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко впервые побывал на домашней арене клуба не как тренер команды гостей.
Для 43-летнего специалиста провели экскурсию по стадиону, на которой показали раздевалку команды и тренировочный зал. Также Гончаренко вышел на поле и оценил качество газона.
"Добро пожаловать, Виктор Михайлович", – написала пресс-служба клуба в Твиттере.
Добро пожаловать, Виктор Михайлович #НашДом #СтадионФККраснодар pic.twitter.com/Mlg9ShUSaJ— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 7, 2021
Напомним, Гончаренко сменил на должности главного тренера клуба Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от "Ахмата" (0:5) в 24-м туре РПЛ.
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