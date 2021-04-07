Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара" (видео)

Теги виктор гончаренкокраснодар

Гончаренко ближе познакомился со стадионом "Краснодара" (видео)Фото: Твиттер @FCKrasnodar 
Новый главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко впервые побывал на домашней арене клуба не как тренер команды гостей.

Для 43-летнего специалиста провели экскурсию по стадиону, на которой показали раздевалку команды и тренировочный зал. Также Гончаренко вышел на поле и оценил качество газона.

"Добро пожаловать, Виктор Михайлович", – написала пресс-служба клуба в Твиттере.

Напомним, Гончаренко сменил на должности главного тренера клуба Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от "Ахмата" (0:5) в 24-м туре РПЛ.

Читать также: "Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео) | http://soccernews.ru

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