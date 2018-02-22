Гончаренко: "Было бы хорошо сыграть с киевским "Динамо" в финале Лиги Европы"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что он хотел бы сыграть в финале Лиги Европы с киевским "Динамо", которое возглавляет его соотечественник Александр Хацкевич.
"С какими чувствами жду жеребьевку 1/8 финала? Мы спокойно к ней относимся. Будет 16 команд. Может быть, останутся российские клубы – "Спартак" и "Зенит". У меня хорошие отношения с тренером киевского "Динамо" Александром Хацкевичем. Шутили: хорошо бы встретиться, но не раньше финала. К возобновлению чемпионата России будем готовиться в хорошо знакомом вам испанском Кампоаморе", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
Напомним, что в 1/8 финала ЦСКА по сумме двух встреч обыграл "Црвену Звезду" (0:0 и 1:0).
Не пропустите: Гончаренко: "Мы просто рады, что ЦСКА прошел в следующий раунд Лиги Европы". | http://soccernews.ru
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