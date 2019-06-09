Гончаренко: "Чалову еще рано в Европу"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном уходе Федора Чалова в один из европейских клубов.
"Все зависит от того в какой клуб перейти. Это нормально, когда молодой футболист заинтересован в переезде в Европу. И если он гарантировано будет получать игровую практику, то можно попробовать.
Однако топ-клубы не дают гарантий. И по моему мнению ему еще рано в Европу", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
В минувшем сезоне на счету 21-летнего Чалова 17 голов и 7 результативных передач в 37 матчах.
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