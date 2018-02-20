Гончаренко: "Црвена Звезда это опасный соперник, который знает, как действовать на контратаках"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассуждает о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".

"0:0 – самый неприятный счет для выездного матча. Статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра. Да, нам надо атаковать на своем стадионе и при своих болельщиках, но при этом нельзя позволить сопернику воспользоваться своими сильными сторонами. Мы можем усилить давление в разные периоды. Важно правильно отреагировать на то, что было в первом матче.

Каково состояние Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова? Щенников еще не работает в общей группе. Леха уже несколько тренировок провел, сыграл 45 минут. Он набирает форму, но не думаю, что завтра он сыграет. Как планирую заменить Головина? В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать.

Холодная погода во время матча? В моей практике есть матчи, которые играли в -15. Часто переносить матчи просто некуда. Плюс на футбольном поле теплее, учитывая подогрев, закрытость стадиона, большое количество зрителей. Да, есть фактор отскока мяча, но не думаю, что игрокам стоит большого труда приспособиться к условиям. Болельщикам может быть несладко", - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится 21 февраля и начнется в 20:00 мск.

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