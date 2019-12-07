Гончаренко: "ЦСКА был ближе к победе, чем "Краснодар"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против "Краснодара" (1:1).

"Были эпизоды, когда мы отлично играли в защите и атаке. Думаю, мы были ближе к победе. Возможно, ни соперник, ни мы, не создали большое количество моментов, однако игра была напряженной.

"Краснодар" не проигрывает дома. Они старались захватить инициативу, но мы им не позволили. Таков футбол. С пенальти и отсутствием моментов. Мы были ближе к победе", - заявил Гончаренко.

Читайте также: "Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ. | http://soccernews.ru