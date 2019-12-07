Гончаренко: "ЦСКА был ближе к победе, чем "Краснодар"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против "Краснодара" (1:1).
"Были эпизоды, когда мы отлично играли в защите и атаке. Думаю, мы были ближе к победе. Возможно, ни соперник, ни мы, не создали большое количество моментов, однако игра была напряженной.
"Краснодар" не проигрывает дома. Они старались захватить инициативу, но мы им не позволили. Таков футбол. С пенальти и отсутствием моментов. Мы были ближе к победе", - заявил Гончаренко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14