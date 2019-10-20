Гончаренко: "ЦСКА должен был выигрывать у "Уфы"

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Гончаренко: "ЦСКА должен был выигрывать у "Уфы"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о ничейном результате команды в матче 13-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Конечно, хотели и должны были выиграть. Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений", - сказал тренер.

Отметим, ЦСКА не может выиграть второй матч подряд. В турнирной таблице РПЛ "армейцы" занимают 5 место, имея в активе 26 баллов.

24 октября красно-синие проведут матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошом" в Москве. Начало игры - в 19:55 (мск).

А еще: ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
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