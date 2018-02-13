Гончаренко: "ЦСКА достаточно хорошо готов к матчу с "Црвеной Звездой"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды".

"Мы хорошо поработали, вышли из нагрузки. Думаю, достаточно хорошо готовы к игре. "Црвена Звезда" знает, как атаковать, очень хорошо обороняется. Нам надо надавить на слабые места соперника и не дать ему воспользоваться сильными сторонами", – приводит слова Гончаренко официальный сайт УЕФА.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

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