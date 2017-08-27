Гончаренко: "ЦСКА не хватило в атаке, чтобы вскрыть команду, которая достаточно хорошо обороняется"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.
"Не думаю, что на результате сказалась усталость после матча с "Янг Бойз". У нас было хорошее движение, не хватило в атаке, чтобы вскрыть команду, которая достаточно хорошо обороняется.
Нужно ли команде усиление? Причем тут усиление? Те, кто был на поле, вполне могли найти 1-2 момента, чтобы забить гол. К сожалению, этого не произошло. Мы не нашли лазейку в обороне. Мы проиграли третью домашнюю игру. Как я могу быть доволен? Да, нам нужна сейчас пауза, ведь мы достаточно много игр сыграли после начала чемпионата.
Ошибка Васина? Почему мы не говорим об ошибке судьи, который ошибочно засчитал гол? Все привыкли, что виноват Васин. А на самом деле судья не видит ошибку и засчитывает гол. Достаточно ли укомплектована команда? Какая разница, что я считаю? Еще есть 4 дня, чтобы посмотреть, что происходит", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
Стоит отметить, что это поражение стало для армейцев вторым в последних трех домашних матчах Премьер-лиги.
Не пропустите: ЦСКА - "Ахмат" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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|Рубин
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|Уфа
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|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
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|Динамо Москва
|8
|8
|12
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|8
|7
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|Арсенал Тула
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|Амкар
|8
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