Гончаренко: "ЦСКА не заслуживал поражения от "Лиона"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Исходя из того, как развивалась игра, мы сегодня не заслуживали поражения, но футбол не заслуживает такого комментария. Не можем нащупать атакующих действий - они достаточно сумбурны, в отличие от тренировок. Сказалось также, что не помогало поле, мы теряли много мячей при владении и передачах.

По поводу того, что Витиньо был не в стартовом составе. Осенью, когда мы играли три матча в неделю, он тяжело смотрелся, так что решили так подводить его к матчам. Вернблум объективно может действовать на любой позиции, и его качество игры не сильно падает в любой роли. Другое дело, что мы должны найти оптимальные атакующие взаимодействия.

В первую очередь для нас теперь важно выиграть в Грозном из-за ситуации в чемпионате. Тем не менее в Лион тоже поедем с целью побеждать. Один мяч на выезде может многое поменять", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Ответный матч "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта.

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