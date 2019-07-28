Гончаренко: "ЦСКА нужны и форварды, и полузащитники. Ждем приобретений"

Теги виктор гончаренкоцска москвалокомотив москва

Гончаренко: "ЦСКА нужны и форварды, и полузащитники. Ждем приобретений"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча 3-го тура с "Локомотивом" заявил, что ждет приобретения нового нападающего.

"Не думаю, что дело в большом форварде. Дело в открываниях. Мы в целом ждем приобретений. Когда будет игра на два фронта, придется сложно. Нам нужны и форварды, и полузащитники", - сказал Гончаренко.

Благодаря победе ЦСКА вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место.

В 4-м туре ЦСКА сыграет в гостях с "Рубином" (4 августа), "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" (3 августа).

А еще: ЦСКА обыграл "Локомотив" благодаря голу Чалова| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"

Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
13 Тамбов Тамбов 3 3
14 Ахмат Ахмат 2 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов