Гончаренко: "ЦСКА нужны и форварды, и полузащитники. Ждем приобретений"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча 3-го тура с "Локомотивом" заявил, что ждет приобретения нового нападающего.

"Не думаю, что дело в большом форварде. Дело в открываниях. Мы в целом ждем приобретений. Когда будет игра на два фронта, придется сложно. Нам нужны и форварды, и полузащитники", - сказал Гончаренко.

Благодаря победе ЦСКА вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место.

В 4-м туре ЦСКА сыграет в гостях с "Рубином" (4 августа), "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" (3 августа).

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