Гончаренко: "ЦСКА очень плохо провел первый тайм"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

"Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы удалось добиться того, что давление возросло, но этого не хватило. Возможно, те игроки, который восстановились после травм, пока в плохой форме. Наверное, этим можно как-то объяснить. Хотя оправдываться этим не хотелось бы. Понятно, что когда много атакуешь позиционно, возникают ошибки, - сказал Гончаренко во флеш-интервью.

Замена Игнашевича в перерыве не связана с его ошибкой. Нам был нужен игрок в центр поля. Почему на поле так и не появился Оланаре? Это тренерское решение. Предпочли, чтобы играл Чалов", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После этого поражения ЦСКА опустился на третье место в группе.

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