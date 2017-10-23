Гончаренко: "ЦСКА продолжает оставаться в чемпионской гонке"

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Гончаренко: "ЦСКА продолжает оставаться в чемпионской гонке"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) заявил, что его команда продолжает бороться за чемпионство.

"Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи. Что изменилось после матча с "Базелем"? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках "Зенит".

Судейскую тему развивать не хочется. Но желых карточек было очень много. Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если "Спартак" в ней участвует, то почему мы не должны?" – приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После 14 туров ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

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