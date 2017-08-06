Гончаренко: "ЦСКА проиграл "Рубину" первые 10 минут, а в остальном провел хорошую игру"

Теги цска москварубинвиктор гончаренко

Гончаренко: "ЦСКА проиграл "Рубину" первые 10 минут, а в остальном провел хорошую игру"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Думаю, должны были больше помочь Помазуну. Все-таки стартовая игра. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите. Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С "Рубином" тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее вскрыть их оборону. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол".

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для 20-летнего вратаря армейцев Ильи Помазуна в Премьер-лиге.

Не пропустите: ЦСКА - "Рубин" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов