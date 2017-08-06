Гончаренко: "ЦСКА проиграл "Рубину" первые 10 минут, а в остальном провел хорошую игру"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Думаю, должны были больше помочь Помазуну. Все-таки стартовая игра. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите. Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С "Рубином" тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее вскрыть их оборону. Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол".

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для 20-летнего вратаря армейцев Ильи Помазуна в Премьер-лиге.

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