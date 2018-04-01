Гончаренко: "ЦСКА заслуженно победил "Ростов"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

"Учитывая качество поля, мы показали неплохую игру. Много приходилось бороться, много было верховой игры. Считаю, что мы заслуженно победили, потому что пытались проводить и позиционные, и быстрые атаки, несмотря на поле.

В Ростове прекрасный антураж матчей, и в том числе поэтому здесь нелегко играть. Сегодня мы победили потому, что более качественно сыграли в защите, чем в прошлые разы", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Благодаря этой победе ЦСКА вернулся на третье место в Премьер-лиге.

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