Гончаренко: "ЦСКА заслуженно победил "Ростов"

Теги цска москваростоввиктор гончаренко

Гончаренко: "ЦСКА заслуженно победил "Ростов"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

"Учитывая качество поля, мы показали неплохую игру. Много приходилось бороться, много было верховой игры. Считаю, что мы заслуженно победили, потому что пытались проводить и позиционные, и быстрые атаки, несмотря на поле.

В Ростове прекрасный антураж матчей, и в том числе поэтому здесь нелегко играть. Сегодня мы победили потому, что более качественно сыграли в защите, чем в прошлые разы", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Благодаря этой победе ЦСКА вернулся на третье место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов