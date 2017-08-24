Гончаренко: "ЦСКА заслуженно вышел в групповой турнир Лиги Чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после ответного матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

"Чувствовалось ещё после игры с "Уралом", что у команды хорошее настроение и футболисты полны решимости выйти в групповой турнир. У нас опытная команда, которая понимала, что после победы в первой игре дома нужно сыграть внимательно, что мы и сделали даже после второго гола. Все 90 минут контролировали мяч и, считаю, заслуженно выиграли, вышли в групповой турнир.

Мы сейчас в четвёртой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождёмся итогов жеребьёвки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды" - сказал Гончаренко.

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