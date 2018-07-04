Гончаренко дал характеристику новичку ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал характеристику новичку своей команды Родриго Бекао.

"Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом. По Чемпионату Мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России", - цитирует наставника армейцев официальный сайт его клуба.

Напомним, Бекао перешел в ЦСКА на правах аренды. | soccernews.ru