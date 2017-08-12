Гончаренко: "Действия Головина стали решающими в матче со "Спартаком"

Теги виктор гончаренкоцска москваспартак москва

Гончаренко: "Действия Головина стали решающими в матче со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча шестого тура чемпионата России против "Спартака".

"За счёт Головина смогли перевернуть игру. Его действия стали решающими. Даже когда мы проигрывали, мы выглядели лучше. ЦСКА не заслуживал поражения. Футболисты держали в голове то, что было в матчах с "Рубином" и "Локомотивом". Но за счёт характера смогли изменить ход встречи. Считаю, что сегодня мы достаточно качественно играли. Провели много атак. Исполнительское мастерство сыграло свою роль" - сказал Гончаренко.

Не пропустите видеообзор матча ЦСКА - "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 5 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 5 10
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 6 9
8 Спартак Москва 6 8
9 Динамо Москва 6 7
10 Рубин 5 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 6 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов