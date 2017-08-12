Гончаренко: "Действия Головина стали решающими в матче со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча шестого тура чемпионата России против "Спартака".

"За счёт Головина смогли перевернуть игру. Его действия стали решающими. Даже когда мы проигрывали, мы выглядели лучше. ЦСКА не заслуживал поражения. Футболисты держали в голове то, что было в матчах с "Рубином" и "Локомотивом". Но за счёт характера смогли изменить ход встречи. Считаю, что сегодня мы достаточно качественно играли. Провели много атак. Исполнительское мастерство сыграло свою роль" - сказал Гончаренко.

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