Гончаренко дисквалифицировали за оскорбление судьи

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил дисквалификацию на три игры РПЛ, одна из них – условно.

Белорусский тренер получил наказание за нецензурные выражения и оскорбления арбитра Ивана Сиденкова в поединке с "Ахматом" (2:0).

КДК РФС установил испытательный срок два года для Гончаренко. Также он получил штраф на 250 тысяч рублей.

Исходя из этого, Гончаренко не сможет руководить "Краснодаром\" в матчах против "Сочи" 26 сентября и ЦСКА 2 октября.

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