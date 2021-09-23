Гончаренко дисквалифицировали за оскорбление судьи
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил дисквалификацию на три игры РПЛ, одна из них – условно.
Белорусский тренер получил наказание за нецензурные выражения и оскорбления арбитра Ивана Сиденкова в поединке с "Ахматом" (2:0).
КДК РФС установил испытательный срок два года для Гончаренко. Также он получил штраф на 250 тысяч рублей.
Исходя из этого, Гончаренко не сможет руководить "Краснодаром\" в матчах против "Сочи" 26 сентября и ЦСКА 2 октября.
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