Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценивает перспективы защитника Игоря Дивеева, который выступает за армейцев на правах аренды.
"Чтобы заиграть в команде, перед которой стоят самые высокие задачи, необходимо соответствовать определённым требованиям. Одно из главных заключается в умении справляться с психологическим давлением. Если для игрока это проблема, заиграть на серьёзном уровне ему будет сложно. После общения с Дивеевым стало понятно, что у него правильная психология, и он способен играть под давлением. Для Игоря нет разницы, выходить против "Спартака" или любого другого противника.
Мнение, что мы рискуем, когда ставим его в состав, является ошибочным, поскольку Дивеев уже сейчас является готовым футболистом. По моему убеждению, он будет прогрессировать и со временем вполне может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких", - сказал Гончаренко.
Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует выкупить Дивеева у "Уфы".
В составе столичной команды 19-летний футболист сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Гинер рассказал, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РФС определил место проведения финала Кубка России
-
Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева
-
СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ
-
Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких"
-
Хамес хочет перейти в "Наполи"
-
Жена Кокорина недовольна работой российских журналистов
-
Погба прокомментировал поражение от "Барселоны"
-
Стало известно, кем "Манчестер Юнайтед" заменит Эрреру
-
РФС определил место проведения финала Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа
-
Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой
-
Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева
-
Сарри не исключил масштабную ротацию в матче Лиги Европы
-
Коноплянка хочет покинуть "Шальке"
-
СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ
-
Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа
-
Три основных игрока "Арсенала" рискуют пропустить матч с "Наполи"
-
"Вулверхэмптон" готовится обновить свой трансферный рекорд
-
Биатлонист Тихонов: "Я бы отправил Кокорина и Мамаева на пару лет в нормальный трудовой лагерь"
-
Лига 1 наказала Тухеля дисквалификацией
-
Сауль задумался об уходе из "Атлетико"
-
Ракитич провёл юбилейный матч в еврокубках
-
1
"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12