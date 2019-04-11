Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких"

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Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценивает перспективы защитника Игоря Дивеева, который выступает за армейцев на правах аренды.

"Чтобы заиграть в команде, перед которой стоят самые высокие задачи, необходимо соответствовать определённым требованиям. Одно из главных заключается в умении справляться с психологическим давлением. Если для игрока это проблема, заиграть на серьёзном уровне ему будет сложно. После общения с Дивеевым стало понятно, что у него правильная психология, и он способен играть под давлением. Для Игоря нет разницы, выходить против "Спартака" или любого другого противника.

Мнение, что мы рискуем, когда ставим его в состав, является ошибочным, поскольку Дивеев уже сейчас является готовым футболистом. По моему убеждению, он будет прогрессировать и со временем вполне может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких", - сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует выкупить Дивеева у "Уфы".

В составе столичной команды 19-летний футболист сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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