Гончаренко: "Допинг? Большей ерунды не придумать"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о возможном использовании допинга игроками сборной России.

"Большей глупости не придумать. В преддверии Чемпионата Мира всякая ерунда вылезает. Для чего применять допинг в футболе? Он нужен либо для силы, либо для выносливости, либо для скорости, но в футболе нужно все вместе, и вообще непонятно, какой допинг тут может быть. По незнанию какие-то компоненты могут попадать в организм. Но в целом, думаю, это просто информационный вброс", - цитирует наставника армейцев Советский спорт.

Напомним, по этому поводу также высказался Колосков. | soccernews.ru