Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с журналистами на тему игру команды на тренировочном сборе.

На вопросы наставник ответил после контрольной встречи с румынским "Виторулом" (4:2).

"Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали "сборники", сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.

Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле - сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот - даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм", - сказал он.

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