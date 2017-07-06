Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах

Теги цска москвавиктор гончаренко

Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборахГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с журналистами на тему игру команды на тренировочном сборе.

На вопросы наставник ответил после контрольной встречи с румынским "Виторулом" (4:2).

"Если говорить по счёту, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали "сборники", сегодня играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру. 

Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле - сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо ещё провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону. 

Даже когда мы уступали в счёте, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот - даже уступая в счёте, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм", - сказал он.

Читайте: Гончаренко: "Игроки ЦСКА проделали очень большой объем работы на сборе" | soccernews.ru

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