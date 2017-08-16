Гончаренко: "Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Янг Бойз" (1:0) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч. Нам надо подойти к нему в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось во втором тайме очень тяжело. У нас опытная защита, она выдержала давление, которое оказывал соперник. Не получилось игры на встречных атаках, но большой объём работы проделан в опорной зоне. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовиться к "Уралу" и ответной игре.

Почему не получилось в атаке? Масса причин, они на поверхности. Хорошо прессинговал "Янг Бойз", им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со "Спартаком", причём скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов.

Как пообщались с командой после матча? Очень спокойно. Мы понимаем, что это лишь 50 процентов от двухматчевого противостояния. Впереди ещё 90 минут", - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Ответный матч ЦСКА - "Янг Бойз" состоится 23 августа.

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