Гончаренко: "Думаю, мы сегодня заслужили победу"

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Гончаренко: "Думаю, мы сегодня заслужили победу"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о матче против "Амкара" (1:0).

"Мы знаем, что "Амкар" достаточно вязко играет, не дает много моментов создавать у своих ворот. Важно было находить лазейки между линиями, попадать за спину. Нам важно было забить при таком цейтноте, что мы и сделали. Мы могли увеличить преимущество, у наших ворот был момент, Акинфеев выручил.

Думаю, мы сегодня заслужили победу. Нам надо было выиграть, учитывая, что была неудачная игра против "Ахмата". Важно было взять три очка и получить игровую практику" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Амкар" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

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