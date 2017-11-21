Гончаренко: "Дзагоев играет слишком большую роль для ЦСКА, с ним команда выглядит совершенно иначе"
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил значимость полузащитника своей команды Алана Дзагоева для армейцев.
"Слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало", - приводит слова 40-летнего наставника армейского клуба СЭ.
Напомним, ЦСКА озвучил диагнозы Алексея Березуцкого и Миланова. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|17
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|29
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Краснодар
|17
|27
|6
|Уфа
|17
|24
|7
|Урал
|17
|24
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|Арсенал Тула
|17
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|9
|Ахмат
|17
|22
|10
|Рубин
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|19
|12
|Амкар
|17
|18
|13
|Тосно
|17
|17
|14
|Динамо Москва
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|16
|16
|СКА Хабаровск
|17
|12