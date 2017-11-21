Гончаренко: "Дзагоев играет слишком большую роль для ЦСКА, с ним команда выглядит совершенно иначе"

Теги цска москваалан дзагоеввиктор гончаренко

Гончаренко: "Дзагоев играет слишком большую роль для ЦСКА, с ним команда выглядит совершенно иначе"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил значимость полузащитника своей команды Алана Дзагоева для армейцев.

"Слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало", - приводит слова 40-летнего наставника армейского клуба СЭ.

Напомним, ЦСКА озвучил диагнозы Алексея Березуцкого и Миланова. | soccernews.ru

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