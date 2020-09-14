Гончаренко: "Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, то мы все будем за"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос журналистов о будущем голкипера Игоря Акинфеева в сборной России.

Напомним, футболист завершил выступать за национальную команду в 2018 году.

"Если Игорь решит, то мы все будем за. Но, тем не менее, я его прекрасно понимаю. То решение, которое он примет, мы должны уважать. Если он готов ехать и ему позволяет здоровье, то мы бы хотели его видеть на таком высоком уровне", - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

В составе сборной России 34-летний вратарь провел 111 матчей.

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