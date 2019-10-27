Гончаренко: "Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти"

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Гончаренко: "Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире "Матч ТВ" рассказал, что думает об очередном поражении команды. Накануне "армейцы" проиграли  в матче 14-го тура РПЛ "Динамо" (0:1).

"Игра была до гола. К сожалению, не забили пенальти. Это явилось точкой отсчета. Тяжело играть, когда эта мысль сидит у тебя в голове. Во втором тайме начали играть чуть ниже, чем хотелось, за что последовала низание.

Команда не забила третий пенальти? Если идет черная полоса, то она идет в том числе и с пенальти", - сказал Гончаренко.

"Динамо" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 14 очков. У ЦСКА 26 очков и 5 позиция.

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