Гончаренко: "Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от противостояния с "Црвеной Звездой" в 1/16 финала Лиги Европы.

"К любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно. "Краснодар" имел преимущество с ними в домашней встрече, но затем его немного растерял, за что поплатился на выезде. Стадион "Црвены Звезды" с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

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