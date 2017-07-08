Гончаренко: "Если Оланаре будет так плох – будет иметь большие проблемы"

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Гончаренко: "Если Оланаре будет так плох – будет иметь большие проблемы"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его не устраивает игра форварда Аарона Оланаре.

"Он может гораздо больше. Если будет так плох – будет иметь большие проблемы. Движения должно быть больше, реализация – лучше. 

(Обращаясь к Оланаре) У нас есть левые защитники, кто может на флангах сыграть. Тебе надо играть в центре. Надо записать это видео и сбросить ему, чтобы он его смотрел", – заявил Гончаренко во время интервью Оланаре.

В минувшем сезоне 23-летний Оланаре провел за ЦСКА 7 матчей и не забил ни одного гола.

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