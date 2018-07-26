Гончаренко: "Физически и тактически готовы хорошо"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о готовности своей команды к матчу за Суперкубок России против другой столичной команды - "Локомотива".

"Физически мы будем хорошо готовы, тактически тоже. Надеюсь, проблем не возникнет. Весь вопрос в том, как у нас будет налажена связь между определенными игроками, потому что у нас - практически новая команда. Мы можем выйти в любом сочетании, вопрос - в сыгранности. Надеюсь, тактическое взаимопонимание нам поможет", - цитирует 41-летнего специалиста Чемпионат.

Мтач за Суперкубок страны будет сыгран завтра в Нижнем Новгороде.

Напомним, Гончаренко прокомментировал уход Головина. | soccernews.ru