Гончаренко: "Физически и тактически готовы хорошо"

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Гончаренко: "Физически и тактически готовы хорошо"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о готовности своей команды к матчу за Суперкубок России против другой столичной команды - "Локомотива".

"Физически мы будем хорошо готовы, тактически тоже. Надеюсь, проблем не возникнет. Весь вопрос в том, как у нас будет налажена связь между определенными игроками, потому что у нас - практически новая команда. Мы можем выйти в любом сочетании, вопрос - в сыгранности. Надеюсь, тактическое взаимопонимание нам поможет", - цитирует 41-летнего специалиста Чемпионат.

Мтач за Суперкубок страны будет сыгран завтра в Нижнем Новгороде.

Напомним, Гончаренко прокомментировал уход Головина. | soccernews.ru

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