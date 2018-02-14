Гончаренко: "Головин - это потеря"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о дисквалификации полузащитника своей команды Александра Головина на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

"Конечно, это потеря. Головин - наш основной игрок, от него исходит много креатива в центре поля. Что ж, постараемся его заменить. От травм и дисквалификаций никто не застрахован. Но в том эпизоде, где он пошел в подкат, можно было этого не делать. Он мог просто добежать", - цитирует наставника армейцев официальный сайт клуба.

Напомним, наставник "Црвены Звезды" подвел итог матчу против ЦСКА. | soccernews.ru