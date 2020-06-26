Гончаренко готов вернуться в ЦСКА, но руководство клуба может отказаться от его услуг

Пока неизвестно, продолжит ли возглавлять ЦСКА нынешний главный тренер Виктор Гончаренко.

По информации "СЭ", 43-летний белорус уже приехал в Москву и готов вернуться к работе с командой до конца сезона.

Однако руководство армейцев теперь сомневается в целесообразности возвращения наставника.

Скорее всего, будущее Гончаренко в ЦСКА определится по итогам встречи с президентом столичного клуба Евгением Гинером.

А пока тренер отправится на двухнедельный карантин, поскольку покидал пределы России. То есть несколько ближайших матчей он в любом случае пропустит.

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