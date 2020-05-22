Гончаренко готов взять братьев Березуцких в тренерский штаб ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что он был бы рад видеть в своём тренерском штабе братьев Березуцких.

Напомним, что сейчас Василий и Алексей работают в менеджменте армейцев - они являются заместителями генерального директора клуба по спортивным вопросам.

"Если кто-то из них скажет, что готов быть тренером, я двумя руками за, мне с ними легко. Они понимают, что такое оборона, атака. Для меня это хорошая поддержка", - сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что у братьев Березуцких уже есть небольшой тренерский опыт - они были ассистентами Леонида Слуцкого в "Витессе".

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