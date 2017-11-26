Гончаренко: "Хорошо сыграли и мы, и "Рубин"

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Гончаренко: "Хорошо сыграли и мы, и "Рубин"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги над казанским "Рубином".

"Хорошая организация игры была и у нас, и у "Рубина". Много моментов не было, но с "Рубином" по-другому не бывает. Когда Понтус не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли. Но хорошо, что забил в конце первого тайма. Во второй половине игры было важно хорошо сыграть в защите, что мы и сделали", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА обыграл "Рубин" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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