Гончаренко хотел уйти в отставку после ничьей с "Уралом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко мог покинуть занимаемый пост в воскресенье.
По информации журналиста Ивана Карпова, белорусский специалист сам просил отправить его в отставку после упущенной победы над "Уралом" (2:2).
Однако председатель совета директоров армейского клуба Максим Орешкин не захотел принимать важное решение на фоне эмоций после очередной потери очков.
Серия ЦСКА без побед длится уже 7 матчей. Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ опустилась на третье место.
Не пропустите: ЦСКА поставил ультиматум Гончаренко. | http://soccernews.ru
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