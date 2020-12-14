Гончаренко хотел уйти в отставку после ничьей с "Уралом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко мог покинуть занимаемый пост в воскресенье.

По информации журналиста Ивана Карпова, белорусский специалист сам просил отправить его в отставку после упущенной победы над "Уралом" (2:2).

Однако председатель совета директоров армейского клуба Максим Орешкин не захотел принимать важное решение на фоне эмоций после очередной потери очков.

Серия ЦСКА без побед длится уже 7 матчей. Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ опустилась на третье место.

Не пропустите: ЦСКА поставил ультиматум Гончаренко. | http://soccernews.ru