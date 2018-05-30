Гончаренко: "Игнашевич и Березуцкие позволяют нам держаться на плаву"

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Гончаренко: "Игнашевич и Березуцкие позволяют нам держаться на плаву"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил важность для своей команды ее ветеранов - Сергея Игнашевича и Алексея и Василия Березуцких.

"Когда чемпионат близился к концу, меня не покидало грустное ощущение из-за того, что такие глыбы, как братья и Игнашевич могут закончить карьеру. Найти футболистов с такими качествами, внутренним стержнем и харизмой - очень сложная задача. Конечно, мне хочется по максимуму отсрочить этот день. Хочется, чтобы они еще поиграли. Их лидерские качества, тактическая выучка, умение вести единоборства, пас того же Игнашевича - все это находится на очень высоком уровне и позволяет нам держаться на плаву", - цитирует наставника армейцев Чемпионат.

Напомним, в ЦСКА озвучили трансферные планы на лето. | soccernews.ru

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