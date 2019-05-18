Гончаренко: "Игнашевич и Василий Березуцкий могли еще поиграть за ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич могли бы продолжить выступать за клуб по своему функциональному состоянию.

"Мы понимали, что Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат играть, но все равно получилось неожиданно. На летнем сборе в Австрии у нас тренировалось только 12 человек. Тем не менее работа шла: необходимо было строить новую команду. А дальше увидели новичков в ЦСКА, поняли их потенциал, да и футболисты в себя поверили. На юношеском задоре так и выступили в чемпионате России и в Лиге чемпионов. Насколько быстро ушли ветераны - настолько же быстро мы постарались "влить" новичков.

Вася Березуцкий мог бы поиграть еще несколько сезонов. Алексею было бы потяжелее: у него много травм в последнее время. Мне казалось, Сережа Игнашевич вполне способен был продлить карьеру,", - сказал тренер.

Напомним, Березуцкий выступал в ЦСКА с 2001 по 2018 год. Летом прошлого года он с братом завершили карьеру и отправились в Голландию помогать Леониду Слуцкому в "Витессе".

Игнашевич играл в ЦСКА с 2003 года по 2018-й. Летом прошлого года он также сообщил о завершении карьеры.

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