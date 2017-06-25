Гончаренко: "Игроки ЦСКА проделали очень большой объем работы на сборе"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого предсезонного сбора команды.
"Мы проделали очень большой объём работы. Все дни были двухразовые тренировки, плюс почти все футболисты сыграли по 90 минут. Хорошо поработали. Много молодёжи, и было много изменений в стартовом составе, из-за чего не хватало стабильности. Цель стояла не выиграть, а получить игровую практику. Хотя побеждать хочется всегда. Но на фоне усталости это было сложно. Главное - что все получили практику и обошлись без травм.
Когда ждать футболистов, участвовавших в Кубке Конфедераций? Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.
Фернандес был готов сыграть уже после операции! Но он пока провёл лишь несколько тренировок. Думаю, на втором сборе он сможет сыграть в любом из спаррингов. Игнашевичу ещё требуется время на восстановление, это не тот случай, когда стоит рисковать. Оценим его состояние на втором сборе.
Почему не играл Дзагоев? Мы не можем им рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошёл в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах", - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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