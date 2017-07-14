Гончаренко: "Исход двухматчевого противостояния с АЕК во многом будет зависеть от деталей"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Напомним, что жребий свёл армейцев с греческим АЕКом.

"Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. Надо хорошо проанализировать соперника: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию. Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам" - сказал Гончаренко.

Напомним, что первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов состоятся 25-26 июля, а ответные - 1-2 августа.

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